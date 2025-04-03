ВСУ потеряли более 180 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Минобороны России сообщило, что за сутки ведения боевых действий на территории Курской области ВСУ потеряли более 180 боевиков.

Помимо этого, отмечено, что российским военнослужащим удалось уничтожить вражескую боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и 11 автомобилей.

Также неприятель лишился двух минометов, склада с боеприпасами и пяти пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 авиабомбами разнес пункт временной дислокации ВСУ в Курской области. Его с момента взлета и до момента посадки прикрывал летчик на истребителе Су-35С.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.