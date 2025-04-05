Над Россией за ночь сбили 49 украинских беспилотников

Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 49 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Большинство вражеских аппаратов перехватили в Воронежской и Белгородской области. Там сбили 16 и 14 дронов соответственно.

По шесть БПЛА нейтрализовали в Курской и Самарской областях. Три летательных аппарат уничтожили в Мордовии.

По одному дрону перехватили в Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областях.

Напомним, сутки назад ВС РФ сбили 107 вражеских беспилотников.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.