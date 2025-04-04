Российские войска продолжают уничтожать украинских националистов в курском приграничье. Ежедневно вражеские позиции уничтожают артиллеристы Тульского соединения ВДВ.

Так, недавно расчеты гаубиц Д-20 уничтожили наблюдательные пункты и полевой склад боевиков. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Целеуказание и корректировка огня велись при помощи беспилотников. Это позволило максимально эффективно разбить позиции ВСУ.

Напомним, накануне в МО РФ сообщили, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ударили по украинскому опорному пункту. Летчики применили авиационные ракеты, а пуски выполнялись парами с малых высот.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.