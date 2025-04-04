Подразделения 5-й отдельной гвардейской танковой бригады группировки войск «Восток» взяли под полный контроль населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике. Кадры боевых действий на Южно-Донецком направлении продемонстрировало Минобороны России.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) и операторы ударных беспилотников, получая данные от разведывательных БПЛА, уничтожили огневые точки и скопления личного состава ВСУ. После артиллерийской подготовки штурмовые группы провели зачистку более 200 зданий, где укрывались боевики.

По данным Минобороны, потери украинской стороны составили до 100 человек. Помимо живой силы, враг лишился трех бронированных машин и восьми единиц военной техники. На освобожденной территории уже начаты работы по разминированию - инженерные подразделения обезвреживают взрывоопасные объекты, оставленные отступающими формированиями ВСУ.

Освобождение Веселого стало очередным успехом российских войск на Южно-Донецком направлении. О взятии населенного пункта под контроль ранее отчиталось Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.