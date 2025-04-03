Цивилева: российское протезирование вышло на качественно новый уровень

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева заявила, что отечественное протезирование вышло на качественно новый уровень.

Сегодня Анна Цивилева, как председатель Государственного фонда «Защитники Отечества», провела круглый стол и подвела итоги работы фонда за прошедшие два года. Напомним, «Защитники Отечества» созданы президентом России Владимиром Путиным - соответствующий указ он подписал 3 апреля 2023 года. Цель фонда - обеспечение условий для достойной жизни и активной деятельности участников спецоперации и членов их семей.

«Отечественные протезно-ортопедические предприятия начали активно инвестировать и в материально-техническую базу, и в научные разработки, что позволило выйти нашему протезированию на совершенно новый качественный уровень», - сказала Цивилева в ходе круглого стола в Национальном центре «Россия».

Она подчеркнула, что это стало возможно благодаря деятельности Минобороны России и фонда «Защитники Отечества». Эти организации разработали стандарты, которые устанавливают требования к протезно-ортопедическим предприятиям и качеству работ.

Ранее Анна Цивилева рассказала о работе Военно-социального центра с ветеранами спецоперации. Она подчеркнула, что все вопросы обеспечения, лечения и прочих мер социальной поддержки находятся под личным контролем министра обороны России Андрея Белоусова.

Также «Звезда» показала, как ведется работа по реабилитации тяжелораненых участников специальной военной операции. Каждое ранение уникально, поэтому любой случай требует индивидуального подхода.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.