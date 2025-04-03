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Российский FPV-дрон уничтожил украинскую станцию РЭБ в Сумской области

Цель была поражена БПЛА на оптоволокне. Такой способ управления дроном исключает воздействие на него средств радиоэлектронной борьбы.
2025-04-03 17:48:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России обнародовало кадры ликвидации станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подразделения ВСУ в Сумской области. Цель была уничтожена FPV-дроном группировки войск «Север», управляемым по оптоволоконному каналу, неуязвимому к средствам РЭБ.

В ходе разведки военнослужащие обнаружили станцию РЭБ противника, скрытую в лесистой местности. После подтверждения координат оператор дрона нанес точечный удар, полностью разрушив вражеское оборудование. Поражение цели зафиксировано средствами объективного контроля в реальном времени.

Использование оптоволокна сделало дрон невосприимчивым к электронным помехам. В результате удара украинские боевики лишились защиты от радиоэлектронного воздействия, что ослабило их позиции на этом участке.

Использование дронов на оптоволокне повышает эффективность борьбы с высокотехнологичными целями противника. Уничтожение станции РЭБ стало очередным подтверждением превосходства российских систем управления и разведки в зоне СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #дрон #ВСУ #МО РФ
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