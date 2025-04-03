Минобороны России обнародовало кадры ликвидации станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подразделения ВСУ в Сумской области. Цель была уничтожена FPV-дроном группировки войск «Север», управляемым по оптоволоконному каналу, неуязвимому к средствам РЭБ.

В ходе разведки военнослужащие обнаружили станцию РЭБ противника, скрытую в лесистой местности. После подтверждения координат оператор дрона нанес точечный удар, полностью разрушив вражеское оборудование. Поражение цели зафиксировано средствами объективного контроля в реальном времени.

Использование оптоволокна сделало дрон невосприимчивым к электронным помехам. В результате удара украинские боевики лишились защиты от радиоэлектронного воздействия, что ослабило их позиции на этом участке.

Использование дронов на оптоволокне повышает эффективность борьбы с высокотехнологичными целями противника. Уничтожение станции РЭБ стало очередным подтверждением превосходства российских систем управления и разведки в зоне СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.