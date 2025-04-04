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ВС РФ ударили ракетой по западным наемникам и командирам ВСУ в Кривом Роге

По информации Минобороны РФ, удар по скоплению боевиков был нанесен ракетой в фугасном снаряжении.
2025-04-04 22:30:22
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Минобороны РФ рассказали о высокоточном ударе по одному из ресторанов в Кривом Роге, в котором проходило совещание с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами.

В сообщении оборонного ведомства сказано, что удар был нанесен сегодня, в 18:49 ракетой в фугасном снаряжении.

В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств. Также уничтожены до 20 единиц автомобильной техники.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #Наемники #Кривой Рог #высокоточный удар
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