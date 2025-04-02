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Экипажи БМП-3 отработали боевые навыки в тылу перед новыми задачами

Как только дополнительные тренировки закончатся, экипажи боевых машин пехоты снова отправятся на передовую выполнять боевые задачи.
Григорий Онипер 2025-04-02 15:41:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На полигоне в Херсонской области экипажи БМП-3 мотострелкового полка 18-й армии совершенствуют свои навыки перед возвращением на передовую. Наш корреспондент Григорий Онипер наблюдал за тренировками бойцов, которые недавно вернулись с линии боевого соприкосновения, но используют время отдыха для дополнительной подготовки.

Боевые машины успешно решают широкий спектр задач. Ведется работа с закрытых позиций для подавления огневых точек противника. Также БМП используются для безопасной доставки и эвакуации штурмовиков. Бронезащита и маневренность спасают экипажи в сложных условиях.

«Мы отрабатывали поражение целей, перевозку боеприпасов и личного состава», - рассказывает командир БМП с позывным Фаза.

БМП-3 оснащена 100-мм орудием, 30-мм автоматической пушкой, пулеметом ПКТ для ближнего боя, системой дымовых гранат для прикрытия десанта. На полигоне военнослужащие готовятся к новым вызовам. Экипажи отрабатывают действия в условиях, максимально приближенных к боевым. Особое внимание уделяется слаженности и скорости реакции. Опытные бойцы передают знания новичкам.

«Хочу отметить, что экипажи не боятся и не мандражируют, выполняют свои задачи, и наши штурмовые группы дальше продвигаются с успехом», - отмечает командир штурмового отряда Бакс.

После завершения интенсивных тренировок экипажи БМП-3 вернутся на передовую, где их ждут новые задачи. Отработанные навыки и мощь техники позволят эффективно поддерживать наступление российских войск на Херсонском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бронетехника #бмп-3 #полигон #Херсонская область
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