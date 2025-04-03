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«Тор» уничтожил дроны ВСУ на Южно-Донецком направлении

Как отмечают зенитчики, от обнаружения до поражения цели проходят считаные секунды.
2025-04-03 12:30:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Зенитные ракетные комплексы «Тор» группировки войск «Восток» продолжают выполнять задачи по прикрытию мотострелковых подразделений, эффективно нейтрализуя воздушные угрозы со стороны ВСУ. На Южно-Донецком направлении расчеты работают в круглосуточном режиме, оперативно реагируя на появление вражеских БПЛА, сообщает Министерство обороны России.

После получения боевой задачи военнослужащие совершили марш в назначенный район, преодолев сложные участки местности. Развернув комплекс из походного положения в боевое, расчет немедленно приступил к контролю воздушного пространства. Уже за одну смену дежурства было уничтожено несколько украинских беспилотников.

Как пояснил начальник расчета с позывным Бурят, «Тор» обнаруживает цели на расстоянии десятков километров, одновременно сопровождая до четырех объектов. Время от выявления угрозы до ее ликвидации составляет секунды.

ЗРК «Тор» работает в полностью автономном режиме, самостоятельно осуществляя поиск, захват и уничтожение целей. Благодаря высокой мобильности комплекс способен быстро менять дислокацию даже на сложной местности, сохраняя боеготовность в любых условиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ЗРК #ВСУ #Тор
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