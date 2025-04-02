Цивилева рассказала о работе Военно-социального центра с ветеранами СВО

Выполнение социальных гарантий в отношении участников спецоперации является безусловным приоритетом в работе Министерства обороны. Об этом заявила статс-секретарь - заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева.

«Выполнение социальных гарантий в отношении участников СВО, в том числе начисление всех положенных денежных выплат, например, за активное участие в боевых действиях, уничтожение и захват военной техники противника, является безусловным приоритетом в работе Министерства обороны», - сказала Цивилева.

Она подчеркнула, что все вопросы обеспечения, лечения и прочих мер социальной поддержки находятся под личным контролем Министра обороны РФ.

«С июля прошлого года начал работу Военно-социальный центр, специалисты которого помогают участникам СВО, их родственникам и близким с решением всех возникающих вопросов получения положенных выплат», - добавила Анна Цивилева.

Кабинеты центра открыты на базе филиалов Фонда «Защитники Отечества» во всех регионах страны. Ежедневно сотрудники Военно-социального центра обрабатывают от 100 до 600 заявок и оказывают помощь в режиме онлайн по оформлению необходимых документов или решению проблемного вопроса.

«Кроме того, на базе ВСЦ оперативно решаются вопросы получения лечения, направления в госпитали, взаимодействуя непосредственно с медицинскими учреждениями и воинскими частями», - подчеркнула замминистра обороны РФ.

Сотрудники оперативно разыскивают необходимые документы и направляют ответы в электронном виде непосредственно заявителю. Военно-социальный центр имеет официальные аккаунты в социальных сетях, что также позволяет оперативно получать обращения и своевременно на них реагировать.

«Безусловно, встречаются и нестандартные ситуации, когда, например, не хватает каких-то документов или допущены ошибки в банковских реквизитах. Во всех таких случаях Военно-социальный центр помогает быстро решить возникший вопрос, устанавливая прямой контакт с военнослужащими или их семьями», - уточнила Цивилева.

Оказание адресной и оперативной помощи военнослужащему остается главным принципом работы ВСЦ. Анна Цивилева рассказала о планах реализовать Единый расчетный лист, что позволит военнослужащему понимать, за что он получил ту или иную выплату и когда.

Для обеспечения военнослужащих необходимыми протезами, создан Единый стандарт протезирования. Эта работа организована на базе Военно-медицинской академии имени Кирова, где с 1 января действует Единый центр протезирования.

«Благодаря центру бойцы, получившие тяжелые увечья в результате выполнения служебных задач, могут получить медицинские услуги по протезированию максимально близко к местам проживания. Это также сократило время протезирования и теперь в среднем это 3-4 месяца», - отметила Цивилева.

Минобороны РФ продолжит совершенствовать систему реализации социальных гарантий всем участникам специальной военной операции, пообещала Анна Цивилева.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.