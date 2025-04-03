Госдума приняла поправку про статус ветеранов для бойцов в Курской области

Госдума приняла поправку относительно статуса ветеранов боевых действий, который получат военнослужащие и силовики, участвующие в боевых действиях в Курской области.

Отмечено, что законопроект внесло в Госдуму правительство России. Новая норма позволит получить статусы ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава ОВД, войск Росгвардии, государственной противопожарной службы, учреждений и органов УИС, органов принудительного исполнения, прокурорам, сотрудникам СК РФ, если они выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территории России. Или если они отражали вооруженную провокацию как на границе, так и на территориях субъектов РФ, если те прилегали к зоне проведения специальной военной операции.

Возможность получения статуса ветерана боевых действий устанавливается и для лиц, поступивших в созданные по решению органов госвласти добровольческие формирования, содействующие выполнению задач отражающих вторжение или провокацию частей ВС РФ.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поблагодарил Госдуму за поддержку защитников Курской области. Он выразил уверенность в том, что депутаты примут и другие инициативы в поддержку региона.