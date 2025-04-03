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Экипажи Су-25 ударили ракетами по украинскому опорнику в Курской области

Авиаудар наносился с кабрирования, рассказал летчик самолета штурмовой авиации.
2025-04-03 18:46:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о нанесении авиаудара по укреплениям украинского опорного пункта в приграничном районе Курской области. Это сделали экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25. 

Отмечено, что летчики применили авиационные ракеты. Пуски выполнялись парами с малых высот. 

«Выполнили полет по маршруту в район цели. После выхода на боевой курс нанесли авиационный удар ракетами с кабрирования», - уточнил летчик Су-25 Павел. 

Нанеся удар, экипажи выполнили противоракетный маневр, а также выпустили тепловые ловушки, которые не дают поразить самолет вражеским ПЗРК. После этого Су-25 благополучно вернулись на аэродром. 

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 разнес пункт временной дислокации ВСУ в Курской области. Летчики применили авиабомбы. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #Су-25 #Курская область #штурмовая авиация
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