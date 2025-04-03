Экипажи Су-25 ударили ракетами по украинскому опорнику в Курской области

Минобороны России сообщило о нанесении авиаудара по укреплениям украинского опорного пункта в приграничном районе Курской области. Это сделали экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25.

Отмечено, что летчики применили авиационные ракеты. Пуски выполнялись парами с малых высот.

«Выполнили полет по маршруту в район цели. После выхода на боевой курс нанесли авиационный удар ракетами с кабрирования», - уточнил летчик Су-25 Павел.

Нанеся удар, экипажи выполнили противоракетный маневр, а также выпустили тепловые ловушки, которые не дают поразить самолет вражеским ПЗРК. После этого Су-25 благополучно вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 разнес пункт временной дислокации ВСУ в Курской области. Летчики применили авиабомбы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.