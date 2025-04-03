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ВСУ атаковали газораспределительную станцию в Луганске

В результате атаки в ЛНР прекратилось газоснабжение более 11 тысяч потребителей.
2025-04-03 12:48:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что киевский режим, невзирая на согласие с достигнутыми ранее договоренностями о прекращении ударов по энергообъектам, ударил по энергетической инфраструктуре России в четырех ее регионах. 

«Ежедневные односторонние удары ВСУ по объектам российской энергоинфраструктуры подтверждают полную недееспособность нынешнего киевского режима для соблюдения любых возможных договоренностей по урегулированию конфликта на Украине», - подчеркнули в МО РФ.

Первый удар был нанесен 2 апреля в 00.43. Украинский ударный беспилотник атаковал находящуюся в Луганске газораспределительную станцию «Сватово» филиала ООО «Черноморнефтегаз» - Управление магистральных газопроводов «Луганскгаз». Повреждено оборудование, произошло возгорание. Газоснабжение прекращалось для более чем 11 тысяч потребителей. 

В 02.11 того же дня украинский беспилотник ударил по Курской области. Целью стал энергетический объект филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго». Результат - отключение высоковольтной линии 110 кВ «Сеймская - Клюква №1». Это привело к прекращению электроснабжения более чем 1,2 тысячи бытовых потребителей Курского района. 

В 12.06 украинский артиллерийский обстрел повредил трансформатор подстанции 110 кВ «Максимовка» филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» в Белгородской области. Результат - остановка электроснабжения более чем 1,7 тысячи бытовых потребителей в Шебекинском районе.

В 18.00 в Запорожской области произошло возгорание масляного выключателя на электроподстанции 35 кВ «Васильевка» ГУП «Таврия Энерго». Причина - атака ударного беспилотника ВСУ. Результат - прекращение электроснабжения для 9 000 бытовых потребителей в городе Васильевка и в Васильевском районе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Россия #армия #Украина #ВСУ #энергообъекты
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