Российская армия освободила населенные пункты Лобковое в Запорожской области и Веселое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны России.

Кроме того, российская авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили предприятие украинской ракетно-космической промышленности, цеха беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов и силы противника в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны были сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

В зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли более 200 боевиков, два танка, БМП, четыре пикапа и шесть орудий, включая 155-мм гаубицу М198 США. Уничтожены три склада боеприпасов.

Всего в ходе СВО российские военные уничтожили 660 самолетов Вооруженных сил Украины, 283 вертолета, 49 562 БПЛА, 601 ЗРК, 22 644 танка, 1 533 РСЗО, 23 198 орудий, 33 624 единицы автотехники.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.