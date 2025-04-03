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ВС РФ освободили Лобковое в Запорожской области и Веселое в ДНР

Российские военные нанесли удары по объектам противника в 148 районах.
2025-04-03 13:25:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российская армия освободила населенные пункты Лобковое в Запорожской области и Веселое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны России.

Кроме того, российская авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили предприятие украинской ракетно-космической промышленности, цеха беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов и силы противника в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны были сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

В зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли более 200 боевиков, два танка, БМП, четыре пикапа и шесть орудий, включая 155-мм гаубицу М198 США. Уничтожены три склада боеприпасов.

Всего в ходе СВО российские военные уничтожили 660 самолетов Вооруженных сил Украины, 283 вертолета, 49 562 БПЛА, 601 ЗРК, 22 644 танка, 1 533 РСЗО, 23 198 орудий, 33 624 единицы автотехники.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ДНР #освобождение #запорожская область
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