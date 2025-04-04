FPV-дроны ликвидировали блиндаж с боевиками ВСУ в Сумской области

Минобороны России обнародовало видео уничтожения блиндажа с военнослужащими ВСУ в Сумской области. Боевиков обнаружили операторы разведывательных БПЛА группировки войск «Север» и ликвидировали расчеты FPV-дронов в рамках специальной военной операции.

Воздушная разведка выявила скопление живой силы противника в замаскированном укрытии, расположенном в лесной зоне. После анализа данных координаты блиндажа были переданы операторам беспилотников-камикадзе, которые нанесли точный удар.

Средства объективного контроля зафиксировали моменты попаданий, что привело к полному разрушению укрытия и ликвидации находящихся внутри боевиков. Как подчеркивают в ведомстве, применение FPV-дронов позволяет оперативно реагировать на угрозы даже в сложных природных условиях.

Группировка «Север» продолжает активно использовать беспилотники для поражения командных пунктов, техники и живой силы противника, что приводит к снижению мобильности ВСУ и ограничению их возможностей по обороне на ключевых участках.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.