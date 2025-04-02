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Пленный назвал отправку украинцев на передовую «игрой на выживание»

По словам Дмитрия Пархоменко, в его части царит пьянство, а украинская мобилизация напоминает истребление народа.
2025-04-02 16:55:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Дмитрий Пархоменко, взятый в плен российскими войсками, рассказал о ситуации в украинской армии. В видео, опубликованном Министерством обороны России, он указал на проблемы в своем подразделении, дислоцированном на аэродроме Канатово.

По словам Пархоменко, в части регулярно происходили пьяные потасовки с применением холодного оружия.

Пленный назвал призывную политику Киева «истреблением украинского народа», заявил, что сначала мужчин, а потом женщин и детей будут отправлять в зону боевых действий. Он отметил, что на передовую бросают даже из тыловых подразделений, оставляя Украину без защитного резерва.

«Такая игра на выживание - выживут ли они или нет?» - прокомментировал Пархоменко.

Это не первое подобное заявление от пленных из ВСУ. Ранее Минобороны России неоднократно публиковало свидетельства пленных о низкой дисциплине, проблемах с обеспечением и массовых потерях в украинской армии.

Аэродром Канатово под Кировоградом - стратегический объект, используемый ВСУ. По данным Минобороны РФ, российские войска неоднократно наносили по нему удары в ходе спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #пленный #СВО
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