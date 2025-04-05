Фрегат «Адмирал Головко» зашел в египетский порт Александрия

Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» совершил деловой заход в египетский порт Александрия. Моряки-североморцы выполняют задачи дальнего похода, сообщили в пресс-службе флота.

Корабль пробудет в порту несколько дней, за это время личный состав отдохнет, пополнит запасы воды и провизии.

Для моряков также предусмотрены экскурсии по историческим местам Александрии. Кроме того, экипаж «Адмирала Головко» примет участие в соревнованиях с представителями военно-морских сил Египта.

В свой первый дальний поход фрегат Северного флота «Адмирал Головко» отправился в ноябре 2024 года. За это время пройдено около 27 тысяч морских миль. Основная задача похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в важнейших районах Мирового океана.

В состав Военно-морского флота «Адмирал Головко» принят в 2023 году. Фрегат является носителем управляемого ракетного вооружения. Современный и многоцелевой, он способен выполнять боевые задачи в дальних морских и океанских зонах.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.