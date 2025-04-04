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Над московским регионом сбили три украинских беспилотника

Всего со вчерашнего вечера над Россией перехватили 107 вражеских аппаратов.
2025-04-04 07:39:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО с 9 часов вечера четверга по сегодняшнее утро уничтожили 107 украинских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Большую часть вражеских аппаратов сбили в Курской, Орловской и Липецкой областях. Там перехватили 34, 30 и 18 беспилотников соответственно.

Семь БПЛА нейтрализовали в Калужской области, четыре - в Ростовской, три - в Тамбовской, два - в Брянской, по одному - в Воронежской и Тульской областях. Четыре дрона уничтожили над Азовским морем.

Кроме того, три беспилотника сбили в московском регионе.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #беспилотники #МО РФ #атака
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