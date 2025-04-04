Над московским регионом сбили три украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО с 9 часов вечера четверга по сегодняшнее утро уничтожили 107 украинских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Большую часть вражеских аппаратов сбили в Курской, Орловской и Липецкой областях. Там перехватили 34, 30 и 18 беспилотников соответственно.
Семь БПЛА нейтрализовали в Калужской области, четыре - в Ростовской, три - в Тамбовской, два - в Брянской, по одному - в Воронежской и Тульской областях. Четыре дрона уничтожили над Азовским морем.
Кроме того, три беспилотника сбили в московском регионе.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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