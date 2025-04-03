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Минобороны опубликовало кадры освобождения Веселого в ДНР

Уничтожены до 100 боевиков ВСУ, три бронемашины и восемь военных автомобилей.
2025-04-03 14:46:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Веселое в Донецкой Народной Республике. Боевую работу провели военнослужащие 5-й отдельной гвардейской танковой бригады группировки войск «Восток», действующие на Южно-Донецком направлении.

В ходе наступления расчеты реактивных систем залпового огня и операторы ударных беспилотников, получая данные от разведывательных БПЛА, эффективно уничтожали огневые позиции и места сосредоточения личного состава ВСУ. Штурмовые группы затем зачистили более 200 зданий.

По данным оборонного ведомства, в результате боевых действий безвозвратные потери украинской стороны в живой силе составили до 100 человек. Также уничтожены три боевые бронированные машины и восемь автомобилей военного назначения. В настоящее время саперы проводят полное разминирование освобожденной территории.

Освобождение Веселого стало очередным успехом российских войск на Южно-Донецком направлении. О взятии населенного пункта под контроль отчиталось сегодня Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны #армия #веселое
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