Экипаж Су-34 поразил пункт временной дислокации ВСУ в Курской области

Летчики на самолете Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Координаты цели довели до экипажа непосредственно перед вылетом. Су-34 был не один - его прикрывал летчик на самолете-истребителе Су-35С. Он был готов применить управляемые ракеты класса «воздух-воздух» в любой момент времени.

Поражение намеченной цели подтвердил доклад разведки. Выполнив боевую задачу, экипажи самолетов благополучно вернулись на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ударили ракетами по украинскому опорнику в Курской области. Пуски проводились парами с кабрирования, чтобы увеличить дальность применения вооружения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.