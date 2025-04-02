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Операторы FPV-дронов уничтожили пикапы ВСУ в Сумской области

Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по вражеским внедорожникам.
2025-04-02 17:53:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» выявили и уничтожили два пикапа ВСУ с помощью FPV-дронов на оптоволоконном управлении в Сумской области. Кадры боевой работы дроноводов показало Минобороны России.

Разведка с воздуха обнаружила вражеские пикапы в лесопосадке. Установлено, что боевики ВСУ двигались в сторону государственной границы. После анализа данных было принято решение об огневом поражении целей.

При приближении ударных дронов украинские боевики покинули технику и скрылись в лесополосе. Операторы FPV-дронов точно поразили оставленные автомобили ВСУ.

Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания, что привело к полному уничтожению техники. На видео ведомства в очередной раз демонстрируется эффективность применения FPV-дронов против техники противника.

ВСУ активно используют пикапы для перевозки личного состава, оружия и боеприпасов. Благодаря постоянному контролю воздушного пространства и применению FPV-дронов подразделения группировки войск «Север» эффективно уничтожают цели, не позволяя противнику скрытно перемещаться и перегруппировываться.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #сумская область #СВО #FPV-дроны
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