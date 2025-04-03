Минобороны: над Курской областью сбиты 17 украинских БПЛА

Семнадцать ударных украинских беспилотников сбиты в небе над Курской областью, сообщает Минобороны России.

«В период с 21:00 до 21:55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области», - говорится в сообщении ведомства.

На месте падения обломков работают сотрудники всех оперативных служб и ведомств.

О жертвах атаки боевиков киевского режима и возможных разрушениях на земле не сообщается.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.