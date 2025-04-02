Оборонявшие Малую Локню бойцы рассказали о боях с боевиками ВСУ

Полторы сотни солдат потеряли ВСУ за сутки в курском приграничье. Наши штурмовики продолжают мощные накаты на остатки украинских формирований в Гуеве, Горнале и Олешне. Это три последних населенных пункта, которые остаются под частичным контролем неприятеля.

Операция по уничтожению боевиков идет успешно. Пока одни бойцы на передовой добивают противника, другие в тылу получают заслуженные награды. В том числе, за оборону и освобождение Малой Локни, которая уже стала символом русской воинской доблести.

Скромно и с достоинством боец с позывным Борода 9-го полка 18-ой мотострелковой дивизии принимает свою награду. Заслуженную медаль «За отвагу». Оператор БМП, он один из тех, кто помогал освобождать Малую Локню, зачищал прилегающие лесополосы. В момент, когда противник попытался контратаковать, он пресек попытку боевиков на корню. Но о подробностях той операции рассказывать не любит.

«Сдерживание врага, такая задача была. Как таковых больше других задач не было», - скромно ответил наводчик-оператор боевой машины пехоты с позывным Борода.

Малую Локню враг запомнил навсегда. Это символ стойкости и мужества наших защитников. Здесь в августе бойцы 12 дней сдерживали превосходящие силы противника и сорвали атаку ВСУ на Курскую атомную электростанцию. В самый тяжелый момент командование сразу тремя полками взял на себя Сергей Чебнев с позывным Отмель. Националисты увязли в боях и планы боевиков рассыпались, как карточный домик. Сотни мирных жителей успели эвакуироваться.

Боевики подогнали к Малой Локне тяжелую технику, пушки американских БМП «Брэдли» разбирали здание за зданием. Но наши воины не отступили и удерживали территорию до подхода резервов. Когда возникла угроза окружения, Чебнев сам возглавил штурмовую группу, но она попала под удары дронов и минометов. Офицер трагически погиб. За грамотно организованную оборону и сорванный блицкриг боевиков он удостоен Золотой Звезды Героя посмертно. Награду вдове вручал лично Верховный главнокомандующий. Бойцы вспоминают, что за своего комбата готовы были идти в огонь и воду.

«Когда погиб Отмель, мы поклялись найти его тело, предать земле с почестями и отбить этот населенный пункт. Что и сделал 1-й батальон 9-го мотострелкового полка», - признался замкомандира батальона по ВПР с позывным Водолей.

Вместе с бойцами 34-ой гвардейской бригады они освободили село 9 марта. На штурм наши бойцы пошли без длительной подготовки, чтобы не дать опомнится врагу. Работала артиллерия, снайперы, расчеты БМП. Штурмовые подразделения зачищали каждый метр.

«БПЛА хорошо отработали. Мы круглые сутки летали на пролет. Проверяли каждый метр земли. Проверяли, какие сюрпризы будут, мины. Может где-то точка у них запасная есть. Были выявлены, подавлены сбросами», - рассказал командир штурмовой роты с позывным Добрый.

Больше 30 военнослужащих 18-ой гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» получили свои награды за подвиги, проявленные в боях. И не только в курском приграничье. На Харьковском направлении, где враг концентрирует силы, работал боец с позывным Чудо. Помощник гранатометчика. В составе расчета он уничтожил несколько опорников врага. Несмотря на постоянный минометный обстрел ВСУ, он выполнил задачу. Враг отступил, но боец получил ранение. Награжден Орденом Мужества.

«Два "лепестка". Наступил, когда передвигались с одной позиции на вторую», - вспомнил помощник гранатометчика с позывным Чудо.

Их чествовали в зале боевой славы. Здесь же находится и мемориальный комплекс «В честь героев Курской битвы». Место выбрано не случайно - они тоже герои Курского сражения. Почти все после награждения вернулись обратно на фронт, к своим боевым товарищам, для того, чтобы закончить начатое. Выгнать врага из Курской области.