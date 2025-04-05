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ВСУ потеряли на Курском направлении более 210 человек

Бойцы группировки войск «Север» поразили формирования механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ.
2025-04-05 14:28:32
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Более 210 боевиков потерял киевский режим за сутки на Курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, уничтожены боевая машина пехоты, два бронетранспортера, пять боевых бронемашин, девять автомобилей, миномет и восемь пунктов управления беспилотниками.

Штурмовые подразделения группировки войск «Север» продолжили наступательные действия.

Нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня.

Оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия продолжили уничтожать живую силу противника и бронетехнику в районах Басовки, Владимировки, Журавки, Локне, Новониколаевки и других населенных пунктов Сумской области.

За все время боев на Курском направлении противник потерял  более 72150 военных.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #Курское направление
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