Более 210 боевиков потерял киевский режим за сутки на Курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, уничтожены боевая машина пехоты, два бронетранспортера, пять боевых бронемашин, девять автомобилей, миномет и восемь пунктов управления беспилотниками.

Штурмовые подразделения группировки войск «Север» продолжили наступательные действия.

Нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня.

Оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия продолжили уничтожать живую силу противника и бронетехнику в районах Басовки, Владимировки, Журавки, Локне, Новониколаевки и других населенных пунктов Сумской области.

За все время боев на Курском направлении противник потерял более 72150 военных.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.