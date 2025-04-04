ВСУ потеряли более 190 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Минобороны России сообщает, что ВСУ потеряли более 190 военнослужащих за сутки ведения боевых действий на Курском направлении.
Помимо этого, российским военнослужащим удалось уничтожить украинский танк, бронетранспортер и три боевые бронированные машины ВСУ. Также уничтожению подверглись семь вражеских автомобилей.
Еще подразделения ВС РФ расправились с тремя неприятельскими орудиями полевой артиллерии и одним минометом. Противник лишился восьми пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.
Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России поразил украинский пункт временной дислокации в курском приграничье. Отмечено, что летчики применили авиабомбы. На протяжении всего полета их прикрывал истребитель Су-35С.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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