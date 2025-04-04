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ВСУ потеряли более 190 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Удалось уничтожить украинский танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, орудия и пункты управления БПЛА.
2025-04-04 14:12:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что ВСУ потеряли более 190 военнослужащих за сутки ведения боевых действий на Курском направлении. 

Помимо этого, российским военнослужащим удалось уничтожить украинский танк, бронетранспортер и три боевые бронированные машины ВСУ. Также уничтожению подверглись семь вражеских автомобилей. 

Еще подразделения ВС РФ расправились с тремя неприятельскими орудиями полевой артиллерии и одним минометом. Противник лишился восьми пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. 

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России поразил украинский пункт временной дислокации в курском приграничье. Отмечено, что летчики применили авиабомбы. На протяжении всего полета их прикрывал истребитель Су-35С. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Курская область #потери ВСУ #приграничье #Курское направление
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