Минобороны России сообщает, что ВСУ потеряли более 190 военнослужащих за сутки ведения боевых действий на Курском направлении.

Помимо этого, российским военнослужащим удалось уничтожить украинский танк, бронетранспортер и три боевые бронированные машины ВСУ. Также уничтожению подверглись семь вражеских автомобилей.

Еще подразделения ВС РФ расправились с тремя неприятельскими орудиями полевой артиллерии и одним минометом. Противник лишился восьми пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России поразил украинский пункт временной дислокации в курском приграничье. Отмечено, что летчики применили авиабомбы. На протяжении всего полета их прикрывал истребитель Су-35С.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.