Танкисты группировки «Запад» разгромили укрепления ВСУ в зоне СВО

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» 25-й общевойсковой армии (группировка «Запад») успешно выполняют боевые задачи в зоне СВО, уничтожая укрепления, технику и живую силу ВСУ. В ходе боевых действий танкисты разгромили взводный опорный пункт и уничтожили расчет гранатомета АГС-17, используя данные воздушной разведки, сообщает Минобороны России.

Современные Т-90М действуют скрытно, маскируясь за складками рельефа. Получая координаты целей от БПЛА, экипажи поражают блиндажи, наблюдательные пункты, склады ГСМ и боеприпасов, а также подавляют огневые точки противника. Это позволяет штурмовым подразделениям продвигаться вглубь вражеской обороны.

На опубликованных кадрах запечатлен момент, когда танковый батальон 25-й армии выполняет боевую задачу. После атаки машины оперативно уходят в «отстойник» - на заранее подготовленную позицию, где противник не может их обнаружить.

Как отмечают в Минобороны России, ключевую роль в эффективности работы танкистов играет четкое взаимодействие с разведкой и бесперебойное снабжение. Все необходимое - снаряды, топливо, запчасти - доставляют вовремя. Это позволяет выполнять задачи без задержек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.