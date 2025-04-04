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ВСУ совершили шесть атак на российские энергообъекты за сутки

Противник уже две недели в одностороннем порядке атакует энергетическую инфраструктуру, невзирая на принятые Зеленским обязательства о прекращении таких ударов.
2025-04-04 12:13:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило, что за сутки украинские боевики совершили уже шесть атак на объекты российской инфраструктуры. В МО РФ отметили, что противник уже более двух недель продолжает односторонние атаки на российскую энергетику, несмотря на публично принятые Зеленским обязательства прекратить такие удары 18 марта 2025 года.

Первый удар за сутки противник нанес 3 апреля в 23.28. В поселке городского типа Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области ударный БПЛА ВСУ повредил газопровод низкого давления.

В том же поселке 4 апреля в 00.36 произошла вторая атака таким же средством. Результат - повреждение внутреннего газопровода низкого давления МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск». В обоих случаях результат - прекращение газоснабжения бытовых абонентов.

В 05.05 в городе Котовск в Тамбовской области неприятельский ударный беспилотник смог повредить распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО «Газпром газораспределение Тамбов». Бытовые абоненты также не получили свой газ. 

В Брянской области противник предпринял два обстрела - в 07.10 и в 08.00. Цель - энергообъекты филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго». Без электричества остались бытовые потребители Климовского района.

Липецкая область, энергообъект в Новониколаевке филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго». Противник атакует его беспилотником в 08.10. В итоге прервано электроснабжение бытовых потребителей в Липецком районе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #бпла #ВСУ #Энергетика
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