Пленный украинец рассказал, как комполка ВСУ окружил себя уголовниками

Валерий Ткаченко, пленный боевик, сдавшийся на территории Курской области, рассказал, какие нравы царят в 225-м штурмовом полку ВСУ.

По словам Ткаченко, командир этого полка по фамилии Ширяев окружил себя уголовниками, которые практически не участвуют в боевых действиях - вместо них воюют обычные украинцы. При этом командир забирает у них банковские карты, выбивает пароли и забирает зарплаты.

Сам Валерий Ткаченко воюет давно, еще с 26 февраля 2022 года. До этого он был водителем, но в силу высоких потерь в ВСУ его перевели в штурмовики. Пленный рассказал, что его группа пыталась атаковать российские позиции, но в ходе передвижения по одной из лесопосадок попала под плотный огонь российских военнослужащих. Все, кроме самого Ткаченко, который шел замыкающим, были уничтожены.

После этого он прятался два дня и сдался в плен. Последнее боевик был вынужден сделать потому, что, запросив эвакуацию, он получил лишь обещание быть уничтоженным с дрона своими же. Вероятно, это связано с опасностью эвакуации в условиях насыщенности неба российскими беспилотниками. Другие боевики просто не захотели рисковать собой ради вытаскивания Валерия Ткаченко.

Ранее другой пленный назвал отправку украинцев на передовую «игрой на выживание». Он подчеркнул, что в частях ВСУ царит пьянство, регулярно происходит поножовщина.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.