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ВС РФ поразили украинский центр подготовки операторов БПЛА

Также удалось поразить предприятие по сборке беспилотников и склад боеприпасов.
2025-04-02 13:29:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о поражении украинского центра подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. 

Помимо этого, удалось нанести огневое поражение вражескому предприятию по сборке беспилотников. Также досталось и складам боеприпасов противника, расположенным в зоне специальной военной операции. 

Еще российское оборонное ведомство добавило, что за сутки наши военнослужащие поразили скопления живой силы и техники вооруженных формирований украинских боевиков и иностранных наемников в 139 районах. 

Ранее МО РФ продемонстрировало кадры освобождения населенного пункта Разлив на территории Донецкой Народной Республики. На видео можно наблюдать, как российские военнослужащие спокойно, не опасаясь противника, устанавливают государственный флаг России. Это значит, что Разлив надежно взят под контроль. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #бпла #Украина #центр подготовки #Огневое поражение
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