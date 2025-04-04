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Российские войска освободили Розовку и Успеновку в ДНР

Розовку взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг», а Успеновку - военнослужащие группировки войск «Центр».
2025-04-04 13:00:22
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении двух населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики. 

Розовку взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг» в результате решительных и активных действий. При этом за неделю группировка освободила еще населенный пункт Пантелеймоновка (ДНР) и нанесла огневое поражение формированиям восемнадцати украинских бригад и одного полка ВСУ. 

Успеновку освободили решительными действиями подразделения группировки войск «Центр». Помимо этого, за прошедшую неделю группировка освободила еще населенный пункт Запорожье на территории Донецкой Народной Республики. Военнослужащие «Центра» нанесли огневое поражение формированиям одиннадцати украинских бригад и штурмового полка ВСУ. Досталось и вражескому отряду специального назначения «Омега».

Ранее российские штурмовики рассказали «Звезде» о хитростях, которые они применяли при освобождении села Запорожье в ДНР. Военнослужащие воспользовались неспособностью противника занять каждый дом и закидывали небольшие группы в тыл врагу. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ДНР #Донбасс #освобождение #Розовка #Успеновка
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