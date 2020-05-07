Подготовку воздушного Парада Победы в Самаре сняли на видео

Сверхзвуковые истребители, фронтовые бомбардировщики и вертолеты пролетели над центром Самары, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Пилоты тренировались держать дистанцию между машинами. Истребители и бомбардировщики пролетели на высоте 400 метров со скоростью около 700 километров в час, вертолеты - на высоте 200 метров со скоростью 200 километров в час.

В День Победы 9 мая в небо над Самарой поднимутся пара многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков, пара фронтовых разведчиков Су-24МР, а также многоцелевые вертолеты Ми-2. Всего будет задействовано шесть единиц авиатехники.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer - «Фехтовальщик») - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Создан для уничтожения наземных и надводных целей в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью.