В Приморье специалисты войск РХБЗ ВВО провели дезинфекцию мемориалов
Специальными растворами был обработан памятник погибшим воинам-афганцам и мемориальный комплекс на площади Славы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В городе Лесозаводске Приморского края военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа провели дезинфекцию мест отдания воинских почестей.
Специальными растворами был обработан памятник погибшим воинам-афганцам и мемориальный комплекс на площади Славы.
Также специалисты с помощью специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов обработки продезинфицировали места построения для оркестра и знаменных групп, подъездных путей и территории мемориалов, воинских захоронений и памятников воинам Великой Отечественной войны.