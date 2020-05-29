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Первая отправка призывников в войска прошла в Новосибирске

Андрей Аркадьев
19:05 29.05.2020
Торжественная отправка прошла без участия родственников призывников, со строгим соблюдением санитарных и противоэпидемических требований.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Новосибирской области началась отправка будущих солдат к местам службы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Вначале первая группа из 60 призывников прибыла на сборный пункт областного военкомата. Накануне новобранцы сдали тесты на коронавирус, результаты исследований показали, что никто из них не заражен, все здоровы.

Молодых людей обеспечили защитными масками, одноразовыми бахилами, перчатками, антисептическими средствами. Перед этим на территории помещения была проведена санитарная уборка с целью не допустить распространения COVID-19.

К местам службы призывники будут перемещаться исключительно небольшими командами на транспорте Минобороны, который перед этим пройдет обязательную дезинфекцию.

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