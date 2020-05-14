Хабаровский судостроительный завод продезинфицировали от коронавируса

Суда, коридоры, цеха, пролеты, двери и ручки Хабаровского судостроительного завода 13 мая обработали от коронавируса военнослужащие ВВО. Часть личного состава подразделения РХБЗ ведет обработку раствором, который подается из автомобильной раздаточной станции. Но машина не может подъехать во все закоулки цеха, тогда к дезинфекции приступают военнослужащие с ранцевыми опрыскивателями.

«Используем препарат медицинский "Димакс-хлор", который пагубного воздействия на человека никакого не производит, он предназначен непосредственно для дезинфекции различных поверхностей», - уточнил командир подразделения радиационной, химической, биологической защиты Игорь Смирнов.

Общая площадь завода составляет 78 гектаров, но площадь обработки на самом деле больше, ведь дезинфицировать приходится не только ровную поверхность, но и строящиеся корабли.

«Каждый день производится дезинфекция коридоров, ручек, дверей, пролетов. Единственное, конечно, цеха большие, у нас нет таких мощностей, чтобы производить, поэтому попросили Министерство обороны, чтобы они нам сделали», - рассказал главный инженер АО «Хабаровский судостроительный завод» Алексей Шабанов.

Тем временем работа завода не приостанавливается - строятся морские буксиры, пассажирские суда, краболовы. Хабаровский судостроительный - единственный завод на Дальнем Востоке сохранивший мощности и технологии строительства и военных кораблей на воздушной подушке «Мурен» - это десантных катеров, которые может в зависимости от боевой задачи взять на борт или один танк, или 3 бронетранспортера, или 120 десантников в полной экипировке.