Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти высоко оценил помощь российских военных врачей, направленных в Италию для лечения больных коронавирусом.

Об этом он сообщил на встрече с замначальника войск РХБ защиты генерал-майором Сергеем Кикотем, пишет пресс-служба Министерства обороны РФ.

«На встрече Волотти подчеркнул важность работы врачебно-сестринских бригад по лечению больных коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

Также Волотти оценил опыт, который передают российские врачи своим итальянским коллегам.

Кихоть сообщил, что на сегодняшний военные из РФ продезинфицировали 91 объект в 80 городах в Бергамо и Брешиа и обеззаразили более 900 тысяч квадратных метров территории. Российские врачи спасли жизнь 50 тяжелобольным итальянцам, еще 40 человек лечатся, добавил он.