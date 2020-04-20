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В Минобороны РФ рассказали о контроле здоровья военнослужащих в Италии

Егор Левин
06:55 20.04.2020
Все военные специалисты обеспечены средствами защиты и проходят санитарную обработку и гигиенические мероприятия, а также осмотры врачей и измерение температуры.
В Минобороны РФ рассказали о контроле здоровья военнослужащих в Италии
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Министерстве обороны РФ рассказали о контроле здоровья российских военнослужащих, оказывающих помощь в Италии. По заявлению ведомства, процесс непрерывен.

«В целях сохранения здоровья российских специалистов, оказывающих помощь итальянским коллегам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, осуществляется полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. В него входит, в том числе, непрерывный контроль за состоянием здоровья личного состава», - говорится в сообщении.

В частности, все военнослужащие обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также проходят санитарную обработку и гигиенические мероприятия, осмотры врачей и измерение температуры.

В целях осуществления лабораторного контроля на базе сухопутных войск Италии Orio al Serio временно организован мобильный модульный комплекс диагностики для проведения исследований клинических проб на коронавирус.

Ранее Италия выразила благодарность РФ за помощь в борьбе с COVID-19. Сюжеты на итальянском ТВ показывают под звуки российского гимна с точным перечислением городов и пансионатов, а также с количеством обработанных дезинфекцией квадратных метров. В эфире звучат слова благодарности России за помощь в трудные дни.

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