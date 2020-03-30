Эшелон с Т-34 танковой армии ЗВО прибыл в подмосковное Алабино

Железнодорожный эшелон из Санкт-Петербурга прибыл в подмосковное Алабино. Он доставил 30 танков Т-34 гвардейской танковой армии Западного военного округа после капитального ремонта на бронетанковом ремонтном заводе.

В настоящее время экипажи гвардейской танковой армии приступили к приемке исторической техники у представителей бронетанкового ремонтного завода.

После этого экипажи гвардейской танковой армии приступят к тренировкам для участия в военном параде на Красной площади Москвы 9 мая в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как отметили в пресс-службе ЗВО, специалисты завода осуществили полную разборку и сборку каждого танка, очистили корпус и детали от ржавчины, произвели их покраску, перебрали все детали, узлы и агрегаты, восстановив до исправных их состояние, заменены на новые ряд резиновых деталей.