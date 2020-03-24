Плавучая мастерская ПМ-56 взяла курс на Средиземное море

Плавучая мастерская ПМ-56 совершает переход из Севастополя в Средиземное море, где будет выполнять задачи в составе постоянного соединения ВМФ в регионе. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2-го ранга Алексей Рулев.

По его словам, сейчас судно проходит через проливы Босфор и Дарданеллы. Экипаж судна во время пребывания в составе группировки в Средиземное море будет поддерживать техническую готовность кораблей и судов ВМФ РФ, добавил Рулев.

Капитан рассказал, что плавмастерская Черноморского флота сменит однотипное судно Балтийского флота ПМ-82.

«ПМ-56» - плавучая мастерская проекта 304. Она была построена на польской судоверфи в городе Щецин, вступила в строй в 1973 году. Водоизмещение судна: около 5,5 тысячи тонн; максимальная скорость хода - 14 узлов. Длина - более 12 метров, ширина - 17 метров, осадка - 4,63 метра. Дальность плавания - 7 800 миль при экономичном ходе на скорости 10 узлов. Экипаж - 193 человека, из них 150 - рабочие.