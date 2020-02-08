Военная полиция и авиация РФ провели патрулирования на севере Сирии

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. В том числе продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

Военная полиция РФ провела патрулирования по маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам: Аджами - Эль-Хутта - Мешерфа - Тлейла - Абу-Эль-Кафт - Эль-Бира - Харуфия-Кебир - Хамир-Лабда - Кабер-Кебир - Южная Окраина Мембидж - Курд-Тахтани - Бозгекли - Мешерфет-Эль-Буайр - Делиафар - Халед-Эль-Хиджан - Маисра - Аджами; Аджами - Маисра - Делиафар - Хирбет-Нафах - Мешерфет-Эль-Буайр - Бозгекли - Курд-Тахтани - Кубаб-Бейния - Хирет-Эль-Хисан - Мембидж - Хабджадин - Канат-Эль-Гара - Окюзкою - Тук-Эль-Халиль - Абу-Мендиль - Козджали-Кебир - Аджами; Кобани - Кораби - Сусан - Каракую-Тахтани - Дербазин - Шиух-Тахтани - Чакал-Вира - Дадли - Коджли-Тактани - Зекари - Каблик - Гир-Маран - Сатия - Каруф - Минас - Кораби - Кобани в провинции Алеппо. По маршруту: Айн-Иса - Телль-Эс-Самен - Хнейз - Тульт-Хнейз - Харидж-Эс-Суфи - Мушейраша - Абу-Кбара - Мушейрафа - Харидж-Эс-Суфи - Тульт-Хнейз - Хнейз - Телль-Эс-Самен - Айн-Иса в провинции Ракка. По маршруту: Камишлия - электроподстанция Мабрук - Камишлия в провинции Хасеке», - сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий.

«Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Квайрес - аэродром Метрас - Челебия - аэродром Квайрес», - добавил он.

За прошедшие сутки российской стороной гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2360 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3 954,3 тонны. Медицинскими специалистами Министерства обороны Российской Федерации медицинская помощь оказана 123 480 жителям Сирии.

На территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки зафиксировано 20 обстрелов.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа, Калъат-Марза, Мамухия, Санджека, Кинсибба, Айн-Эль-Кантара, Кермель, Мукатталь, Сараф, Нахшебба провинции Латакия; Хербет-Абдин, Зайтуна, Трумба провинции Идлиб; Эль-Харука, Дар-Хардата, Хуайз провинции Хама», - заявил генерал-майор.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.