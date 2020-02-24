Военнослужащих ЦВО наградили госнаградами ко Дню защитника Отечества

Офицеры управлений штаба военного округа, объединения ВВС и ПВО ЦВО удостоились медалей ордена «За заслуги перед Отечеством», а также орденов Суворова и Жукова. Военные и гражданские служащие отделения физподготовки ЦВО были отмечены почетными званиями «Заслуженного работника физической культуры» и грамотами от президента России.

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