Военнослужащих ЦВО наградили госнаградами ко Дню защитника Отечества
Торжественное мероприятие состоялось в окружном доме офицеров ЦВО в Екатеринбурге.
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Более 30 военнослужащих Центрального военного округа получили государственные и ведомственные награды ко Дню защитника Отечества.
Торжественное собрание, в ходе которого поздравили 32 военнослужащих, состоялось в окружном доме офицеров ЦВО в Екатеринбурге. Награды вручил начальник штаба военного округа, Герой РФ генерал-лейтенант Михаил Теплинский.
Офицеры управлений штаба военного округа, объединения ВВС и ПВО ЦВО удостоились медалей ордена «За заслуги перед Отечеством», а также орденов Суворова и Жукова. Военные и гражданские служащие отделения физподготовки ЦВО были отмечены почетными званиями «Заслуженного работника физической культуры» и грамотами от президента России.