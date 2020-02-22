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Мороз минус 40: участники перехода в честь 75-летия Победы преодолели 2,5 тысячи км

Валентина Пескова
08:52 22.02.2020
В комбинированном переходе Хабаровск - Москва участвуют Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), которым предстоит преодолеть путь в 8492 километра.
Мороз минус 40: участники перехода в честь 75-летия Победы преодолели 2,5 тысячи км
© Фото: Минобороны РФ

Участники комбинированного перехода Хабаровск - Москва, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, преодолели маршрут по территории Забайкальского края и достигли Бурятии.

За три недели пути военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) прошли более 2,5 тысяч километров на лыжах, способом сцепки и крепления к снегоходам, а также по льду рек. В труднодоступных районах приходилось переходить на пеший шаг. Маршрут был преодолен даже несмотря на то, что морозы на улице достигали минус 40 градусов.

По пути следования военнослужащие участвовали в памятных мероприятиях, общались с местными жителями и участниками патриотического движения «Юнармия». А в забайкальском поселке Бада встретились с 90-летним ветераном Василием Сажиным, дошедшим в 1945 году до Берлина.

Протяженность уникального перехода военнослужащих ВВО из Хабаровска до Москвы под знаменем Победы составит около 8,5 тысяч километров. Стартовав 28 января, военные пройдут по территории 17 субъектов РФ, и окажутся в Москве 7 мая, где и завершат свой маршрут.

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