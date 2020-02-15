Сквозь горящий лесной завал: стартовала подготовка к конкурсу «Инженерная формула»
Участникам соревнований предстояло пройти полосу препятствий, провести разминирование и построить переправу.
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Военнослужащие во Владикавказе начали подготовку ко всероссийскому конкурсу «Инженерная формула». На полигоне Лесное прошел второй этап эстафеты «Безопасный маршрут».
Бойцам было необходимо преодолеть специальную полосу препятствий в составе колонны бронетехники, обнаружить мины, ликвидировать все препятствия на пути и построить мост.
Для проведения конкурса привлекались машины для разграждения ИМР-3, и путепрокладчики БАТ-2 которые освобождали проход через лесной горящий завал. Впереди у военнослужащих третий этап, который стартует весной в городе Каменск-Шахтийский.