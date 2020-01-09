Гром «Калибров» в Черном море: новые кадры стрельб на учениях двух флотов

Экипажи сторожевого корабля «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и подлодки «Колпино» провели пуски ракет «Калибр» в ходе совместных учений Черноморского и Северного флотов.

Стрельбы выполнялись из подводного и надводного положений. Береговой ракетный комплекс Черноморского флота «Утес» поразил цели, имитирующие корабли противника. В учениях также были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95. В ходе учений пара истребителей МиГ-31К выполнила стрельбы гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

За маневрами следил Верховный Главнокомандующий ВС РФ, президент России Владимир Путин с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов». Главком ВМФ Николай Евменов доложил главе государства о том, что в учениях были задействованы 31 боевой корабль и подводная лодка, 22 судна обеспечения и 39 единиц авиационной техники.

«Маршал Устинов» - ракетный крейсер проекта 1164, заложенный 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года.

Водоизмещение корабля составляет 11 280 тонн, длина - 186,5 метров, высота - 42,5 метров, а скорость - 32 узла.

На вооружении «Маршала Устинова» находятся корабельная автоматическая пушка АК-130, 16 пусковых установок ПКРК П-1000 «Вулкан», 64 пусковых установки ЗРС С-300Ф «Форт» и ЗРК «Оса-МА».

Кроме того, у крейсера есть две реактивных бомбометных установки РБУ-6000 и два пятитрубных 533-мм торпедных аппарата. В составе авиационной группы «Маршала Устинова» значится вертолет Ка-27.