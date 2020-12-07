Экипаж МКС с орбиты поздравил военную академию РВСН с 200-летним юбилеем

Экипаж Международной космической станции (МКС) в составе Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова поздравил из космоса военную академию РВСН с 200-летним юбилеем. Свою историю учебное заведение ведет с Артиллерийского училища, которое было открыто в 1820 году.

Сегодня академия является лучшим военным политехническим вузом, в ней созданы все необходимые условия для организации эффективного учебного процесса.

Тысячи выпускников академии несут службу во всех видах и родах Вооруженных Сил Российской Федерации, в других силовых структурах. Космосу посвятили судьбу сотни выпускников Военной академии. Двое из них начинали свой путь в космос в филиале академии, в Подмосковном Серпухове. Это Герой Советского Союза летчик-космонавт полковник Александр Артюхин, бортинженер космического корабля «Союз-14» и Герой Советского Союза полковник Александр Александров, командир экипажей «Союз Т-9» и «Союз-ТМ».

Предыдущий экипаж МКС доставил на орбиту вымпел с символикой военной академии РВСН имени Петра Великого в честь 200-летия учебного заведения. Экипаж космического корабля «Союз МС-17» поздравил с международной космической станции прославленный вуз.

«Дорогие товарищи. От имени членов экипажа Международной космической станции примите искренние поздравления с 200-летием со дня образования Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Имена, свершения и подвиги многих воспитанников академии навечно вписаны в историю Отечества. Ее выпускники сегодня с честью решают сложные задачи по сохранению стабильности в мире и обеспечению безопасности государства», - сказали космонавты.

С их слов, находящийся на орбите вымпел академии символизирует огромный вклад лучшего политехнического военно-учебного заведения России в подготовку офицерских кадров для ракетно-космической отрасли страны. С подписью членов экипажа и печатью российского сегмента МКС он займет достойное место в музее учебного заведения.

Космонавты пожелали командованию, профессорско-преподавательскому составу, ветеранам, слушателям и курсантам академии здоровья, благополучия, новых успехов.