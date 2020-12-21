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Спецотряд РХБ защиты провел обработку сборного пункта в Казани

Алексей Курильченко
22:40 21.12.2020
Для проведения обработки отряд ЦВО совершил марш в 400 километров.
Спецотряд РХБ защиты провел обработку сборного пункта в Казани
© Фото: Минобороны России

Специалисты РХБ защиты Центрального военного округа провели спецобработку объектов и территории республиканского сборного пункта Казани. Для проведения обработки сводный отряд военнослужащих отдельного полка РХБ защиты 2-й общевойсковой армии, дислоцированный в городе Чапаевск, совершил марш длиной более 400 километров.

Отряд провел обработку помещений для переодевания, комнат для умывания, столовой и мест для проживания. В пресс-службе ЦВО отметили, что для проведения работ использовались комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции.

В Центральном военном округе было создано 18 мобильных отрядов оперативного реагирования и 359 дезинфекционных команд из состава войск РХБ защиты. За 2020 год они обработали 600 объектов общей площадью 12 300 квадратных метров.

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