На защите национальных интересов: в России отмечают День РВСН

Ракетные войска стратегического назначения сегодня отмечают 61-ю годовщину со дня основания. На боевом посту праздник встретят около шести тысяч военнослужащих в самых разных точках нашей страны. Многие из них служат в обстановке полной секретности.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с профессиональным праздником. В своем обращении глава оборонного ведомства отметил, что ракетчики успешно осваивают новые виды оружия и вносят весомый вклад в защиту национальных интересов страны.

Командующий РВСН Сергей Каракаев, в свою очередь, сообщил, что доля современных комплексов в войсках растет ежегодно. По его словам, только в этом году доля современных образцов вооружения в РВСН увеличилась до 81%.

В армию ежедневно поступает новейшая техника, аналогов которой нет в мире. Это касается и уникальной гиперзвуковой межконтинентальной баллистической ракеты «Авангард», которая может лететь в плотных слоях атмосферы со скоростью в 27 раз превышающей скорость звука - это свыше 33 тысяч километров в час. Таким образом, «Авангард» может преодолеть любую противоракетную оборону.

Кроме того, в войсках постоянно модернизируются и зарекомендовавшие себя комплексы «Тополь» и «Ярс», а в течение двух лет на боевое дежурство также заступит межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».