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На защите национальных интересов: в России отмечают День РВСН

Роман Захаров
04:30 17.12.2020
Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 61 год.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ракетные войска стратегического назначения сегодня отмечают 61-ю годовщину со дня основания. На боевом посту праздник встретят около шести тысяч военнослужащих в самых разных точках нашей страны. Многие из них служат в обстановке полной секретности.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с профессиональным праздником. В своем обращении глава оборонного ведомства отметил, что ракетчики успешно осваивают новые виды оружия и вносят весомый вклад в защиту национальных интересов страны.

Командующий РВСН Сергей Каракаев, в свою очередь, сообщил, что доля современных комплексов в войсках растет ежегодно. По его словам, только в этом году доля современных образцов вооружения в РВСН увеличилась до 81%.

В армию ежедневно поступает новейшая техника, аналогов которой нет в мире. Это касается и уникальной гиперзвуковой межконтинентальной баллистической ракеты «Авангард», которая может лететь в плотных слоях атмосферы со скоростью в 27 раз превышающей скорость звука - это свыше 33 тысяч километров в час. Таким образом, «Авангард» может преодолеть любую противоракетную оборону.

Кроме того, в войсках постоянно модернизируются и зарекомендовавшие себя комплексы «Тополь» и «Ярс», а в  течение двух лет на боевое дежурство также заступит межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».

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