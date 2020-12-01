Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

РФ и Турция достигли соглашения по совместному центру по контролю за прекращением огня в Карабахе

Андрей Аркадьев
15:41 01.12.2020
Количество российского и турецкого персонала в организационной структуре совместного центра будет равнозначным.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Россия и Турция достигли соглашения по совместному центру по контролю за прекращением огня в Карабахе, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В соответствии с меморандумом, подписанным 11 ноября 2020 года между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством национальной обороны Турецкой Республики достигнуто соглашение по порядку развертывания и функционирования Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий», - сказал Конашенков.

Центр будет размещен на территории Азербайджана. Количество российского и турецкого персонала в организационной структуре совместного центра будет равнозначным, подчеркнул он.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Конашенков напомнил, что сегодня азербайджанской стороне передан Лачинский район Нагорного Карабаха. Российские миротворцы контролируют Лачинский коридор шириной пять километров. По нему обеспечивается связь Нагорного Карабаха с Арменией, безопасное возвращение людей в места их проживания и движение гражданского автотранспорта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:22 В стране и мире
Автомобиль протаранил толпу в пешеходной зоне немецкого Трира
15:11 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания предполагаемого казанского «душителя»
14:10 В стране и мире
«Не могу простить себя»: Ефремов написал письмо жене погибшего в ДТП Сергея Захарова
12:59 В стране и мире
Видео
В Пушкинском музее назвали причину смерти Ирины Антоновой
12:05 В стране и мире
Видео
Сломанные деревья и упавшие столбы: кадры последствий разгула стихии на острове Русский
Популярное
Популярное
Видео
Уникальный «блинчатый» лед на реке под Кировом попал на видео
Видео
Австралийка голыми руками вырвала щенка из хватки питона: видео
В Британии нашли останки «русалки»
«Теоретический блеф»: эксперт о модели украинского танка, который представили как «убийцу Арматы»
Чудовище из глубин: ученые раскрыли одну из тайн Бермудского треугольника
Видео
В Абу-Даби одновременно взорвали четыре небоскреба: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.