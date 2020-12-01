РФ и Турция достигли соглашения по совместному центру по контролю за прекращением огня в Карабахе

Россия и Турция достигли соглашения по совместному центру по контролю за прекращением огня в Карабахе, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В соответствии с меморандумом, подписанным 11 ноября 2020 года между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством национальной обороны Турецкой Республики достигнуто соглашение по порядку развертывания и функционирования Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий», - сказал Конашенков.

Центр будет размещен на территории Азербайджана. Количество российского и турецкого персонала в организационной структуре совместного центра будет равнозначным, подчеркнул он.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Конашенков напомнил, что сегодня азербайджанской стороне передан Лачинский район Нагорного Карабаха. Российские миротворцы контролируют Лачинский коридор шириной пять километров. По нему обеспечивается связь Нагорного Карабаха с Арменией, безопасное возвращение людей в места их проживания и движение гражданского автотранспорта.