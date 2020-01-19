Моряки Тихоокеанского флота окунулись в иордань во Владивостоке

Около 200 военнослужащих Тихоокеанского флота окунулись в Крещенскую купель во Владивостоке. Обряду предшествовал молебен, который для всех собравшихся провел настоятель храма Святого апостола Андрея-Первозванного при штабе флота Олег Дикмаров.

Священник освятил воду и призвал участников Крещенских купаний к молитве, после чего все желающие смогли окунуться в освященную иордань, заготовленную заранее.

«Это проверка самого себя, своей силы воли, победа над страхом. Те ощущения, которые ты испытываешь после погружения в воду, они очень интересные. Человек иногда открывает для себя нечто новое, ну это еще и закаливающая процедура. Погружаясь в воду помните, что мы не очищаемся таким образом от грехов. Мы очищаемся от грехов в таинстве крещения и покаяния, а также на исповеди. Здесь мы видим своеобразную народную и полезную процедуру», - уточнил священнослужитель.

Мероприятие проходило на территории водной станции ЦСКА. Прорубь оборудовали специальным сходным трапом и настилом, а рядом разместили теплые раздевалки и пункты обогрева с выдачей горячего чая. У проруби несли дежурство спасатели, водолазы и медики, которые следили за состоянием здоровья участников обряда.