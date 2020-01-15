Стартовал отборочный этап конкурса «Авиадартс-2020»

Летчики приступили к отборочным соревнованиям самого зрелищного конкурса Армейских международных игр АрМИ-2020 - «Авиадартс-2020», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«На аэродромах Южного военного округа в рамках подготовки к Армейским международным играм АрМИ-2020 начались отборочные состязания профессионального мастерства летных экипажей "Авиадартс-2020"», - говорится в сообщении.

В состязаниях принимают участие летчики соединений и воинских частей армейской и оперативно-тактической авиации, базирующихся в Ростовской, Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях и в Крыму.

Конкурсные задания выполняются на штурмовиках Су-25СМ, истребителях Су-30СМ, истребителях-бомбардировщиках Су-34, ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35, а также транспортно-боевых вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор».

В ходе соревнований экипажам необходимо пройти заданный маршрут протяженностью около 150 километров, в указанное время выйти на три поворотных пункта, а также преодолеть систему ПВО.

При выполнении полетных заданий летчики выполнят пуски неуправляемых ракет, сброс авиабомб и стрельбы из 30-миллиметровой авиационной пушки по наземным мишеням, имитирующим военную технику и живую силу условного противника.

Всего в отборочных мероприятиях первого этапа конкурса принимают участие более 200 авиационных экипажей ЮВО.