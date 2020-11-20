Межведомственный гуманитарный центр начинает работу в Степанакерте

В городе Степанакерт формируется Межведомственный центр гуманитарного реагирования, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майора Игорь Конашенков.

«Первая группа российских военнослужащих из состава Центра прибыла в Республику Армения и приступила к работе в городе Степанакерт», - сказал он.

Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня российскими миротворцами ведется на 23 наблюдательных постах в северной и южной зонах ответственности, добавил он.

«Продолжается возвращение мирных жителей, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий. 19 ноября 2020 года под контролем российских миротворцев в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись еще 1 382 беженца», - добавил Конашенков.

С 14 ноября российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение в места прежнего проживания более 4400 жителей Нагорного Карабаха.

Российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни. Инженерные подразделения миротворческих сил помогают восстанавливать дорожное движение, электро-, водо- и теплоснабжение социальных объектов и жилых домов.

Патрулями российских миротворцев обеспечена безопасная доставка продуктов питания и предметов первой необходимости в удаленные населенные пункты.

В соответствии с достигнутыми договоренностями в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших военнослужащих в ходе конфликта. Он проводится при координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста.